Поздравляем с юбилеем

/Поздравляем/

Уважаемый Александр Борисович!

Руководство и редакция издания от всей души поздравляет Вас с юбилеем.

Примите самые искренние поздравления с днем рождения и пожелания крепкого здоровья, вдохновения, новых идей, самых светлых и радостных эмоций! Жители Новороссийска знают Вас как человека с активной гражданской позицией, истинного патриота, грамотного специалиста. В день Вашего рождения желаем Вам доброго здоровья, благополучия и счастья. Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостью, душевным теплом и множеством светлых событий.