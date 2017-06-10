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Поздравляем с юбилеем

Уважаемый Александр Борисович!

Руководство и редакция издания от всей души поздравляет Вас с юбилеем.

Примите самые искренние поздравления с днем рождения и пожелания крепкого здоровья, вдохновения, новых идей, самых светлых и радостных эмоций! Жители Новороссийска знают Вас как человека с активной гражданской позицией, истинного патриота, грамотного специалиста. В день Вашего рождения желаем Вам доброго здоровья, благополучия и счастья. Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостью, душевным теплом и множеством светлых событий.

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Категория: Новости / Поздравляем

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