Поздравляем с юбилеем

/Поздравляем/

Сегодня день рождения отмечает депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Член фракции Всероссийской политической партии "Единая Россия", Заместитель председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи, Генеральный директор ООО "Мирогрупп Ресурсы" Андрей Николаевич Долуда.

Редакция Муниципальной новостной ленты желает Вам долголетия, бурной общественной деятельности и достижения новых профессиональных и творческих успехов, крепкого здоровья, добра, и ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш дом, а солнечный свет согревает в любую погоду! С днем рождения!

Источник: Фото Кубанский спорт.RU