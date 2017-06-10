Поздравляем с юбилеем Николая Долуду!

Атаман Кубанского казачьего войска родился 10 июня 1952 года в селе Миролюбовка в Харьковской области. В 1976 году будущий атаман окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, 28 лет он прослужил в Вооруженных Силах. Получил звание полковника. С января 2001 года работал в аппарате администрации Краснодарского края: А пять лет спустя стал заместителем губернатора, управляющим делами. В ноябре 2007 года Войсковой сбор избрал его атаманом Кубанского казачьего войска. — Николай Долуда Награжден Медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» и орденом русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени.