Курс валют
57.00
63.79
/Поздравляем/

Уважаемые Новороссийцы!

Примите сердечные поздравления с главным государственным праздником - Днем России!

Этот праздник символизирует мощь и величие государства российского, национальную идею и единение народов вокруг нее. Он вызывает гордость за наше славное прошлое и общую ответственность за достойное будущее страны. И нам предстоит еще многое сделать, чтобы наши дети и внуки жили в процветающей державе.

Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений во имя малой Родины и великой России!

С уважением, Депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Синяговский.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Поздравляем

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Уважаемые Новороссийцы!

В Забайкальском крае 10 человек погибли в ДТП с участием автобуса

В Дагестане из музея украли сабли и кинжалы на 3 млн рублей

Два человека погибли при столкновении яхты и катера в Керченском проливе. Подозреваемый был пьян

Сборная России по регби-7 вышла в финал этапа чемпионата Европы

Хостел Новороссийск