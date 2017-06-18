Вениамин Кондратьев поздравил медработников края с профессиональным праздником

/Поздравляем/

18 июня, в России отмечают День медицинского работника.

По словам губернатора, приоритетом социальной политики региона является развитие и модернизация здравоохранения. Успешно осваиваются инновации, ежегодно кубанскими врачами выполняется порядка 40 тысяч высокотехнологичных операций. В крае уже построено более 200 офисов врача общей практики. Во многом благодаря этому медицина становится доступнее и качественнее, подчеркнул глава региона.

- Ваша профессия уважаема и ценна: и в будни, и в праздники вы спасаете жизни и даете рождение новым. Ваша самоотдача, компетентность, милосердие – залог здоровья людей и общества, – отметил Вениамин Кондратьев в поздравлении медработникам, пожелав им здоровья, благополучия и профессиональной мудрости.

Губернатор также выразил благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам «скорой помощи», санитаркам за самоотверженное служение своему делу, сохранение лучших традиций медицины.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края