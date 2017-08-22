Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем Государственного флага РФ

/Поздравляем/

Сегодня отмечается день российского триколора. Глава региона обратился к жителям края в своем аккаунте в Твиттере.

– День Государственного флага – настоящий праздник! Наше знамя – символ свободной, сильной, независимой России. Поздравляю тебя, Кубань! Край, достойный нашей страны и день за днем защищающий ее честь под бело-сине-красными цветами, – написал губернатор в микроблоге.

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, проходят по всему краю. В Краснодаре на Театральной площади состоялся праздничный митинг с участием более шести тысяч горожан и гостей краевой столицы, казаков, представителей молодежных общественных организаций и творческих коллективов.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края