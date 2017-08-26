Генерального консула Турецкой республики в Новороссийске поздравили с Днём рождения

/Поздравляем/

От имени главы города-героя Новороссийска Игоря Дяченко помощник по внешнеэкономическим связям Павел Покусаев поздравил Юнуса Эмре Озигджи с Днём рождения.

Напомним, что генеральный консул Турецкой республики приступил к своим обязанностям 1 апреля 2017 года. На первой встрече с главой города Новороссийска Игорем Дяченко Юнус Озигджи отметил, что он очень рад попасть на службу именно в Новороссийск – главный порт России, через который идёт основной поток товарооборота Турции с Россией. Тогда же генеральный консул заверил, что продолжит важную партнёрскую работу, начатую его предшественниками и попросил помогать ему в работе советами, так как для него это очень важно, знать позицию главы Новороссийска, который имеет большой опыт в работе, по тому или иному вопросу.