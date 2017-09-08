Сегодня - День Новороссийской военно-морской базы

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Ежегодно 8 сентября сотрудники Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) оперативно-тактического территориального объединения в составе Черноморского флота России отмечают свой профессиональный праздник.

Начало этой традиции положил приказ Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности», а в качестве торжественной даты был выбран не день создания, а день возрождения военно-морского района на берегу Черного моря.

С 1925 по 1940 годы Новороссийская ВМБ существовала номинально, однако незадолго до начала Великой Отечественной войны стала полноценным подразделением советской армии. 29 января 1941 года приказ командующего Черноморским флотом определил штатную структуру базы. Здесь были развернуты дивизионы кораблей охраны водного рейда, учебный дивизион подводных лодок, отряд торпедных катеров, части береговой артиллерии и тыла. В период войны они стали главной опорой осажденных гарнизонов Одессы и Севастополя.

В сентябре 1942 года советские войска оставили Новороссийск; штаб базы и ее основные силы переместились в Геленджик, откуда и осуществляли высадку морских десантов на Малую Землю. Спустя год, в сентябре 1943-го, Новороссийск удалось освободить от врагов, однако перед базой встала другая задача — очистить заминированное фашистами море.

Всего в акватории порта было обезврежено несколько десятков мин. В 1947 году Новороссийскую ВМБ расформировали, а основные силы Черноморского флота стали базироваться на Украине и в Грузии.

После распада СССР вновь стал актуальным вопрос об использовании Новороссийска в качестве главной базы отечественного флота. И 8 сентября 1994 года правительство выпустило постановление «О формировании Новороссийского военно-морского района и создании системы базирования сил ВМФ на территории Краснодарского края». Этот документ определил статус возрожденной базы и стал предпосылкой для объявления нового праздника. Этот день отмечают военные моряки и гражданский персонал базы, которая на сегодняшний день является одной из ведущих группировок сил Черноморского флота России.