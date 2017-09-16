Ленинградская симфония Д. Д. Шостаковича: новые открытия

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Президентская библиотека в годовщину 75-летия первого исполнения в блокадном Ленинграде Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича формирует научную коллекцию, связанную с историей создания этого выдающегося произведения, судьбой музыкантов, которые его сыграли в 1942 году в осаждённом городе.

Работа ведётся во взаимодействии с Санкт-Петербургской академической филармонией, носящей имя Д. Д. Шостаковича, с Музеем театрального и музыкального искусства, исследователями, педагогами. На портале Президентской библиотеки представлена программка«Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича» от 9 августа 1942 года. В этот день состоялась премьера произведения в Ленинградской филармонии. В качестве эпиграфа в программке приведена выдержка из статьи писателя Алексея Толстого: «Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебания смертный бой с чёрными силами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и меридианах, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний».

Документ, оцифрованный Президентской библиотекой, принёс новые открытия. В программке концерта в группе тромбонов назван Игорь Иванович Карпец, отозванный с передовой специально для участия в исполнении симфонии. Ведь в оркестре Дома радио к этому моменту оставалось всего 9 человек: кто-то умер от истощения, кто-то был эвакуирован. Как выяснилось, перед войной Игорь Карпец с отличием окончил музыкальную школу по курсу тромбона и прекрасно вписался в группу профессиональных тромбонистов. Судьба этого человека сложилась нетривиально: после войны он с отличием окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета и стал выдающимся советским и российским учёным-юристом, блестящим исследователем в области криминологии, с 1969 по 1979 год был начальником Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел СССР, получил звание генерал-лейтенанта, имел степень доктора юридических наук.

С 1979 по 1984 год Карпец являлся начальником Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР. Будучи начальником института активно занимался научными исследованиями, вёл большую педагогическую работу. Своими книгами, статьями, учебниками, выступлениями влиял на формирование современного облика криминологической науки, поддерживал её творческий потенциал, способствовал внедрению научных достижений в процесс борьбы с преступностью. В 1984 году назначен директором Всесоюзного научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка при Прокуратуре СССР, которым руководил до смерти в 1993 году.

Исследования судеб блокадных музыкантов продолжаются. В том числе изучается периодика того времени. Так, в оцифрованной библиотекой подшивке газеты «Ленинградская правда» за период Великой Отечественной войны в номере за 7 августа 1942 года можно прочесть заметку о подготовке исполнения этого произведения, которого так ждал блокадный город. В тот особенный день оркестром Ленинградского радиокомитета дирижировал Карл Ильич Элиасберг, которого цитирует газета: «В беседе с корреспондентом ТАСС тов. Элиасберг рассказал: „Вся подготовительная работа нами закончена. Сейчас коллектив оркестра занят художественной отделкой исполнения симфонии. Партитура Седьмой симфонии написана для удвоенного состава оркестра. В условиях блокированного города это поставило перед нами ряд трудностей. Мы привлекли к работе над симфонией музыкантов из армейских оркестров. <…> Уже в первой части задушевный лирический музыкальный рассказ о радостной жизни свободных советских людей прерывается сначала отдалённой, потом всё более близкой и грозной темой войны. Часть за частью, до финала, в котором звучит торжественный гимн победы, Шостакович разворачивает в музыкальных образах и звуках идею любви к свободному человеку и ненависти к врагу, растоптавшему счастье миллионов людей. <…> Шостакович писал симфонию под бомбёжками и артиллерийскими обстрелами. Может быть, именно поэтому он сумел так глубоко и волнующе выразить чувства миллионов героических борцов за свободу, культуру и счастье советского народа“».

14 сентября 2017 года Президентская библиотека проведёт видеосъёмку исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Шостаковича в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Музыкальное произведение прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением Владимира Альтшулера. Согласно подписанному между Филармонией и Президентской библиотекой соглашению, запись концерта после обработки специалистами библиотеки будет передана Филармонии в виде электронной копии и одновременно пополнит фонд Президентской библиотеки.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки