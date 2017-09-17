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Министр культуры Российской Федерации поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Владимира Меньшова

Уважаемый Владимир Валентинович, примите мои поздравления с днем рождения и наилучшие пожелания!

Вас по праву считают актером и кинорежиссером незаурядного таланта и глубины, умеющим мастерски находить актуальные, волнующие зрителей темы и раскрывать их в своих лентах. Именно поэтому Ваши картины так востребованы и любимы миллионами россиян, они расходятся на цитаты и вызывают желание пересматривать их вновь.

Отмечу также Ваш весомый вклад в киноискусство в качестве наставника и педагога. На посту руководителя режиссерской мастерской ВГИКа Вы щедро делитесь своими знаниями и опытом со студентами, воспитывая достойную смену.

Здоровья Вам, успехов и благополучия!
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский

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Категория: Новости / Поздравляем

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