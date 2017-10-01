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Международный день социального педагога, который отмечается ежегодно 2 октября, — сравнительно молодой праздник.

В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран, в том числе и России. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.

Напомним, что социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2965/ © Calend.ru