День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России

/Поздравляем/

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России установлен Указом Президента РФ № 679 от 31 мая 1999 года «О дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.

В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания.

Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса. Не секрет, что агропромышленный комплекс - это важнейшая составная часть экономики любой страны, где производится жизненно важная для общества продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал.

В России в нем занято почти 30% работающих в сфере материального производства, задействована пятая часть производственных фондов, и создается около трети валового национального дохода. И развитие агропромышленного комплекса в решающей мере определяет в том числе и уровень продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе.

Сельское хозяйство - важнейшее звено агропромышленного комплекса и всего народного хозяйства страны (поскольку за счет него на 75% покрывается спрос населения на товары народного потребления), а также одна из системообразующих отраслей экономики. Земельные угодья России (а это 10% пахотных земель в мире) представляют собой огромную производительную силу, на которых в основном выращиваются такие сельскохозяйственные культуры как картофель, сахарная свекла, зерновые, лен и подсолнечник. Также развито в России мясо-шерстное и мясо-молочное животноводство.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/161/ © Calend.ru