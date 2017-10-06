Всенародный праздник вина в Армении

/Поздравляем/

Всенародный праздник вина, который проводится каждый год, начиная с 2009 года, в селе Арени Вайоц-Дзорского марза 7 октября, уже превратился в традиционное праздничное мероприятие с большим количеством музыки, танцев, дегустаций и ярмарок.

История, дошедшая до нас через тысячелетия, свидетельствует, что армянская кухня является одной из древнейших и с незапамятных времен армянское вино было известно во всем мире. Армянские сорта винограда в зависимости от климатических условий имеют высокий процент сахара, следовательно, отличаются высоким содержанием спирта, что способствует получению более крепких и полудесертных вин.

Еще предки армян — жители одного из древнейших государств мира — Урарты, занимались виноградарством. В летописях сохранились свидетельства о том, что здесь особое внимание уделялось развитию виноградарства и плодоводства. Часто в дошедших до нас исторических сведениях упоминается технология изготовления вина и пива. Из-за того, что основная часть винограда идет на производство легендарного армянского коньяка, армянское вино только в небольших количествах поставляется за границу. Поэтому оно не так известно «неармянскому» потребителю.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2076/