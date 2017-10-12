В 1967 году на берегу живописной Цемесской бухты был построен первый в истории города Новороссийска Дворец моряков

/Поздравляем/

В духе 60-х Дворец культуры моряков жил полной советскими идеями жизнью. На сцене нового концертного зала проводили торжественные регистрации брака, наречение новорожденных. Выступали пионеры, молодые комсомольцы, собирались в стенах ДКМ моряки и члены их семей, регулярно проводили партийные собрания. Посетителей развлекали показами кинофильмов, спектаклей, капустников, устраивали танцы, вечера соревнующихся судов, считалось большой удачей получить билет на Новогодний вечер во Дворец моряков! Новинки кинопроката представляли известные советские актеры, благодаря открывшемуся клубу «Кино и время».

Постепенно стали набирать популярность новые творческие коллективы: кружок кройки и шитья, секция по спортивной гимнастике, детская школа искусств, балетная студия, школа эстрадного танца. Добрым словом ученики тех лет отзываются о педагогах-новаторах. Это первый директор Детской школы искусств Ирина Павловна Стоцкая, балетмейстер, заслуженный работник культуры РСФСР Людмила Васильевна Юдина, заслуженный работник культуры РСФСР Витольд Витольдович Яцкевич, проработавший 34 года руководителем Дворца моряков.

В период с 1967 года по февраль 1993 года Дворец культуры моряков подчинялся Новороссийскому бассейновому комитету профсоюза работников водного транспорта России или «Новороссийский Баскомфлот». В 1993 году приказом Новороссийского морского пароходства Дворец культуры моряков реорганизован и с 1 марта начал свою работу как Морской культурный центр, включенный в структуру АООТ «Новороссийское морское пароходство». За лихие 90-е годы дворец выстоял и в целом не поменял своего предназначения.

1 сентября 2006 года на должность директора Морского культурного центра Новороссийского морского пароходства приходит Кузин Олег Евгеньевич - выпускник Краснодарского университета культуры, факультета - театральная режиссура, руководитель и режиссер уже известного в то время Молодежного театра-студии «Сорванец». Олег Евгеньевич применил весь свой профессиональный опыт и творческий потенциал, сделав из МКЦ современный, комфортный, разносторонний центр дополнительного эстетического воспитания детей и молодежи Новороссийска. Он преобразил и внешний, и внутренний вид здания, создал комфортные условия не только зрителям и всем гостям центра, но и тем, кто ежедневно приходил сюда на работу и на занятия.

И, конечно, результаты не заставили себя долго ждать, уже через несколько лет количество коллективов выросло в десятки раз, а посетителей в сотни. Во многом для открытости еще более широкому кругу населения важную роль сыграла передача в 2012 году Морского культурного центра Муниципальному образованию город Новороссийск.

Сегодня на базе учреждения работают три народных коллектива: Народный молодежный театр-студия «Сорванец», Народный ансамбль кавказского танца «Арагви», Народный коллектив Танцевальный центр «ПРОдвижение». Каждый год творческие объединения центра завоевывают призовые места на Международных, всероссийских, краевых и городских фестивалях и конкурсах. С уверенностью можно назвать МКЦ – многофункциональным досуговым центром. Почти тысяча детей и подростков ежедневно посещают МКЦ. Юных новороссийцев, молодежь и взрослых ждут десятки студий и творческих объединений, спортивных секций и кружков по интересам: современная хореография, классический балет, вокал, художественная гимнастика, боевые виды искусств, в том числе фехтование японским мечом, спортивные танцы, авиастудия, раннее развитие, подготовка к школе, обучение английскому языку, изобразительное искусство в разных техниках, группа «Здоровье» для пенсионеров, восточные и современные танцы для взрослых.

Каждый творческий год для коллектива Морского культурного центра - год беспрецедентных проектов и открытий в культурной жизни города. 365 дней в году трудятся руководители коллективов МКЦ и его сотрудники: это молодой и сплоченный состав ищущих и неравнодушных людей. Команда центра настолько уникальна, насколько те проекты, которые доверяет коллективу глава города, руководители ведущих предприятий.

Директор Морского культурного центра - Олег Евгеньевич Кузин, успешно совмещает качество главного режиссера масштабных праздников. Творческий коллектив МКЦ может гордиться подготовкой самых значимых и масштабных мероприятий городского и краевого уровня. Например, Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Морской узел», торжественные мероприятия, посвященные празднованию годовщины со дня основания города-героя Новороссийска, Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка», мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне: художественно - музыкальные композиции «Долог век памяти», «Они сражались за родину», «История подвига» и другие. А литературно – музыкальная постановка «Непокоренные», которую посмотрели свыше 70 0000 человек в день 70-летия со дня Великой победы, была удостоена Всероссийской премии за достижения в области массовых форм театрального искусства «Грани театра масс» в номинации «Лучший патриотический праздник, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Творческий коллектив центра участник краевых фестивалей – конкурсов «Во славу Кубани, на благо России", «Адрес детства - Кубань», «Студенческая весна», краевой акции «Имя Кубани» и многих других.

Ежегодно в Морском культурном центре силами творческого коллектива проводятся краевые фестивали «Штурвал удачи» и «Апрельский звездопад».

Особой страницей в истории центра стало участие в церемонии открытия XXII Олимпийских игр в Сочи и участие творческого коллектива в Культурной Олимпиаде -2014 года, а также поездки с творческими программами в поддержку народов Крыма в Керчь и Севастополь.

20 лет в этом году отметил Народный молодежный театр-студия «Сорванец», который с приходом в центр Олега Кузина стал его неотъемлемой частью. Сегодня невозможно представить проведение городских и краевых мероприятий без участия актеров студии. Каждый год силами театра ставятся неповторимые новогодние сказки: «Маленький Мук», «Летучий корабль», «Три поросенка», «Морозко», «Путешествие к звездам», «Тайна Снежной Королевы», «Красавица и Чудовище», «Тайна золотого ключика», «Новогодние приключения Вити и Маши», «Дюймовочка» и другие. Традиционные новогодние интерактивные шоу стали для юных актеров экзаменом по практике актерского мастерства. Актеры театра непосредственные участники всех значимых краевых и городских мероприятий. Неоднократно «Сорванец» и его режиссер - Олег Кузин награждены памятными призами, почетными грамотами от руководства города и края, дипломами победителей конкурсов и фестивалей, а также десятки благодарственных писем.

За прошедшие полвека в стенах МКЦ учились, творили и совершенствовали свое умение и мастерство тысячи человек. В Новороссийске есть целые династии, которые с благодарностью вспоминают время занятий, репетиций и выступлений в МКЦ. Пусть Морской культурный центр – остается своеобразной легендой культурной и спортивной жизни города Новороссийска и привлекает как можно больше горожан жителей и гостей города – героя Новороссийска.

«Будь с нами!» - так сегодня звучит девиз Морского культурного центра Новороссийска. Быть с МКЦ - значит находиться в эпицентре важнейших культурных событий города и края.