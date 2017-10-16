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72 года назад Кенигсберг включен в состав СССР

Следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кёнигсберг с прилегающими землями 17 октября 1945 года был включен в состав СССР. Южная часть Восточной Пруссии отошла к Польше.

В апреле 1946-го в составе РСФСР образовалась соответствующая область, а спустя три месяца ее главный город получил новое название – Калининград – в память умершего 3 июня «всесоюзного старосты». 

Территории эти были в составе России и во время Семилетней войны: в 1758 году кёнигсбергцы присягнули императрице Елизавете Петровне и до весны 1762-го, до заключения мира, Восточная Пруссия имела статус российского генерал-губернаторства.

Так, в декабре 1758-го знаменитый горожанин Кёнигсберга Иммануил Кант обращался к Елизавете с письмом, где просил место профессора в здешнем университете. В Калининграде осталось только 20 тысяч из 370 тысяч немецких жителей, которые жили в нём до войны. Хотя сразу после войны началась работа по адаптации немцев к новой власти – выходила газета «Новое время» на немецком языке, были организованы школы, где преподавание велось на немецком, – было принято решение о депортации немецкого населения в Германию.

Вместо них в город были переселены советские граждане. После войны город стал заселяться быстрыми темпами, восстанавливалось производство. Но город имел полузакрытый статус в связи со стратегическим положением и обилием войск. Для иностранцев же город был закрыт полностью и за исключением редких визитов дружбы из соседней Польши иностранцами практически не посещался. Властями не уделялось никакого внимания наследию немецкой культуры.

Старый город не восстанавливался, а руины замка (следствие бомбардировок союзников) были снесены в конце 1960-х годов, несмотря на протесты архитекторов, историков, краеведов и просто жителей города. Изменения 1990-х в России положили начало новому этапу развития Калининградской области. С 1991 года город открыт для международного сотрудничества с зарубежными странами, в первую очередь с Германией и Польшей, в сфере бизнеса, культуры и образования.

Сегодня в городе функционирует множество иностранных учреждений, обеспечивающих необходимую городу информационную, административную и визовую поддержку.

Источник:  http://www.calend.ru/event/4186/ © Calend.ru

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