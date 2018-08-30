В акватории Черного моря взорвался гидроцикл

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Это ЧП произошло 29 августа на одном из пляжей в районе Кабардинки. Сообщает канал "ЧП Краснодар".

Двое туристов катались здесь на арендованном гидроцикле, но что-то пошло не так, у гидроцикла взорвался водяной двигатель. Оба туриста получили тяжелые травмы. Сейчас они находятся в отделении реанимации в больнице Геленджика.

Как сообщил каналу информированный источник в органах, это ЧП не предается огласке, так как один из пострадавших – несовершеннолетний сын известного в Краснодарском крае чиновника. Он приехал на отдых со своим взрослым другом, не предупредив родителей. 1 сентября юноша должен был пойти в 11 класс одной краснодарской гимназии.

Источник: Телеграм. канал ЧП Краснодар