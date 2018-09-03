Вопросы правомерности расходования бюджетных средств, выделенных на строительство социально-значимых объектов, находятся на постоянном контроле органов прокуратуры Краснодарского края

/Происшествия/

Органами прокуратуры края проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства при расходовании денежных средств, выделенных на строительство (приобретение) социально-значимых объектов (школ, детских садов).

В результате выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного и гражданского законодательства, в том числе заключающиеся в отсутствии со стороны заказчиков надлежащего контроля за исполнением подрядными организациями договорных обязательств, непринятии надлежащих мер по взысканию неустоек, пеней, штрафов, применению иных санкций. В целях устранения указанных нарушений прокурорами Западного, Прикубанского административных округов г. Краснодара, Лазаревского района г. Сочи, Брюховецкого, Северского, Староминского районов, Славянским, Туапсинским межрайонными прокурорами внесены представления.

В целях недопущения нарушения сроков завершения строительства прокурором Западного административного округа г. Краснодара объявлены предостережения.

Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок явились основанием для возбуждения в отношении должностных лиц дел об административных правонарушениях, в том числе предусмотренных ст. ст. 7.29, 7.29.3, 7.30 КоАП РФ.

Принятые меры направлены на обеспечение законности расходования бюджетных средств, понуждение недобросовестных подрядчиков к выполнению работ надлежащего качества в полном объеме и в установленные сроки, реализацию уполномоченными органами полномочий по взысканию штрафных санкций, возмещению причиненного ущерба, устранению недостатков, в целях защиты прав граждан на общедоступность образования, а также соблюдения интересов Российской Федерации.

Работа органами прокуратуры края в данном направлении продолжается.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/voprosy-pravomernosti-rashodovaniya-byudzhetnyh