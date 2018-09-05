Спасатели Лазаревского подразделения помогли мужчине, попавшему в ДТП

/Происшествия/

4 сентября в 7.00 утра от дежурного Единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что на федеральной трассе «Джубга-Сочи» в районе п. Каткова Щель произошло ДТП - автомобиль Хендай на крутом повороте перевернулся в обрыв.

Прибыв на место, спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему водителю, он находился в 20-25 метрах ниже трассы, после чего подняли его наверх, где передали врачам Скорой помощи. Из видимых травм в результате падения мужчина получил ссадины и ушибы. Пострадавший - 49-летний житель Краснодарского края.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России