ДТП в Адлерском районе

/Происшествия/

6 сентября 2018 года, в 22 часа 35 минуты, в Адлерском районе, на Олимпийском проспекте, в районе дома 1, произошло ДТП в котором пострадали три пешехода, в том числе один несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным 60 летний местный житель, управляя автомобилем Фольксваген, при движение через нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу и допустил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть.

В результате столкновения, две женщины и 14 летняя девушка были госпитализированы.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение, особенно при приближении к пешеходным переходам, движении вблизи мест учебы и отдыха детей, а также при движении во дворах и вблизи жилой зоны.