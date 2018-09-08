Режим штормового предупреждения сохраняется! Следите за нашими сообщениями!

/Происшествия/

В Новороссийске третий день идут сильные дожди с грозой. Много осадков долгожданных.

Есть проблемы с подтоплением в Мысхако и урочище Широкая балка. От очевидцев, не менее восьми автомобилей пострадало, а также автобус из Ростова.

Публикуем официальную информацию администрации города.

"Суббота, ежедневный отчет дежурного в администрации Новороссийска.

За 12 часов на территорию Центрального, Южного районов и Мысхакского сельского округа выпало более 50 мм осадков. Хорошо отработали все системы оповещения, в городе также включали предупреждающие сирены. Пострадавших нет.

На телефон горячей линии системы «Безопасный город» поступило 17 обращений о протекающей кровле в многоквартирных домах. 4 адреса оперативно отработаны, по остальным ведутся работы.

Главам районов дано поручение вновь провести зачистку ливневых коллекторов. Каждому внутригородскому району будет выделена спецтехника в помощь.

На городских пляжах необходима зачистка от штормового мусора. Есть разрушения легких пляжных конструкций – навесов, грибков на пляжах в Широкой балке и Дюрсо.

Основной удар стихии пришелся на Широкую балку, здесь сель сошел на дорогу. В настоящее время проходят аварийно-восстановительные работы. В данный момент урочище Широкая балка закрыто для посещения.

В Новороссийске по данным ГО и ЧС сохраняется штормовое предупреждение. Будьте осторожны, следите за сообщениями средств массовой информации и систем оповещения!"