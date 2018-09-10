ДТП в Центральном районе Сочи

/Происшествия/

9 сентября 2018 года, в 22 часа 00 минут, в Центральном районе, на улице Транспортной, в районе дома 3, произошло ДТП в котором пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний пассажир.

По предварительным данным 21 летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 2105, при повороте налево не занял крайнее левое положение и допустил столкновение с автомобилем Ягуар под управлением 31 летнего жителя Кемерово.

В результате столкновения пострадали водитель и 11-летний пассажир отечественного автомобиля.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение.