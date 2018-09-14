Cпасатели дважды выезжали в горно-лесную местность для помощи туристам

/Происшествия/

Первый вызов в спасательную службу был 13 сентября в 16.10. Оперативным дежурным ЮРПСО МЧС позвонил мужчина и сообщил, что его друг упал с мотоцикла в районе г. Пикет. В результате падения он получил травму ключицы, дальше самостоятельно передвигаться не может, просит помощи спасателей.

Прибыв в предполагаемый район поиска, сотрудники ЮРПСО МЧС России обнаружили пострадавшего мотоциклиста – 31-летнего жителя Кемеровской области. Спасатели оказали мужчине доврачебную помощь, на вывихнутую ключицу наложили шину, после чего пешим порядком вывели пострадавшего из горно-лесной местности к машине Скорой, где передали его врачам.

Еще одни поисковые работы практически в это же время вели спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО в районе с. Алексеевка. Там во время прогулки заблудились двое подростков – сочинки 16 и 17-ти лет. Созвонившись с туристками и определив их местоположение, сотрудники МЧС обнаружили девушек и сопроводили к служебному автомобилю. После чего доставили их в п. Лазаревское, где передали родителям.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России