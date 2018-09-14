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Спасатели эвакуировали  на берег пассажиров и капитана парусного катамарана

14 сентября  в 14.25 оперативным дежурным ЮРПСО МЧС России от сотрудника сочинского морпорта поступило сообщение, что в районе «Цирка» на удалении 840 метров от берега находится парусный катамаран с капитаном и двумя пассажирами на борту.

Из-за резко поднявшегося ветра и шторма, высокой волной вместе с креплениями сорвало подвесной мотор катамарана, в результате чего судно стало уносить в море. Проходящий мимо катер пыталось взять катамаран на буксир, но из-за высоких волн буксировочный трос оборвался.

 К месту происшествия на быстроходной лодке БЛ-820 выдвинулись спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России. Подойдя к катамарану, сотрудники МЧС эвакуировали двух пассажирок  - туристок из г. Самара 1986 и 1984 г.р., на борт спасательного катера, капитан покидать свое судно отказался.

К месту происшествия в это же время подошел пожарно-спасательный катер «Валерий Замараев».  Взяв катамаран на буксир, сотрудники ЮРПСО МЧС России доставили судно вместе с капитаном на борту  в морпорт города Сочи. Никому из пострадавших медицинская помощь не потребовалась.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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