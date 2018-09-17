За прошедшие сутки спасатели 5 раз выезжали для оказания помощи сочинцам

/Происшествия/

Из-за непогоды и обильных осадков на выходных значительно поднялся уровень воды в реках Сочи.

Несмотря на рекомендации сотрудников МЧС, прислушались и отказались от походов в лес и выездов на природу далеко не все.

Вчера в 15.00 помощь спасателей потребовалась 10-ти туристам, которые отправились в лес за грибами в районе села Семеновка. Мужчины в начале своего пути перешли небольшой ручей, но, возвращаясь обратно, самостоятельно преодолеть вброд его не смогли из-за резко поднявшегося уровня воды и сильного течения.

Прибыв на место, спасатели ЮРПСО МЧС России при помощи альпснаряжения переправили группу туристов через ручей. Воду мужчины переходили по лестнице, держась за натянутую между двух берегов страховочную веревку. Медицинская помощь спасенным грибникам не потребовалась.

Позже, в начале первого ночи, оперативным дежурным спасотряда МЧС поступила информация, что на базе отдыха «Три ключа» (также район с. Семеновка) ребенок ошпарился кипятком. Требуется помощь спасателей, чтобы вывезти семью в черту города, так как из-за поднявшегося уровня воды самостоятельно на легковом автомобиле выехать из леса не представляется возможным. Приехав на место, спасатели ЮРПСО оказали 11-летней сочинке доврачебную помощь и на автомобиле высокой проходимости доставили девочку и ее родителей домой.

Кроме того, 16 сентября в 14.15 спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России на быстроходной лодке БЛ-820 эвакуировали из моря двух сочинцев 1981 и 2001 г.р., которых унесло на катамаране в море. Подойдя к судну, сотрудники МЧС обнаружили пострадавших в воде, они хотели доплыть до суши самостоятельно. Подняв сочинцев на борт катера, спасатели доставили их на берег.

Также вчера вечером спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России выезжали в п. Мирный для оказания помощи в транспортировке тяжелобольного мужчины с первого этажа подтопленного дома на второй. В этот же день с 11.00 до 15.00 сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО проводили мониторинг уровня реки Кудепста, так как из-за сильного паводка были подтоплены ул. Искра и ул. Дарвина.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России