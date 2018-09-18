Новороссийские полицейские по  горячим следам задержали подозреваемого в угоне

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33-летний подозреваемый угнал из гаража заявителя автомобиль, чтобы прокатиться по поселку.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску поступило сообщение от местного жителя о том, что из его гаража, расположенного на территории домовладения, пропал автомобиль. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили угнанное транспортное средство на одной из улиц поселкаи вернули законному владельцу. При дальнейшей проверке сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 33-летнего местного жителя и задержали его по месту проживания. В отделе полиции задержанный пояснил, что проник в незапертый гараж заявителя и угнал автомобиль, чтобы прокатиться по поселку. В настоящее время отделом дознания УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю