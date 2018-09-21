 В Сочи прошли учения по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме

/Происшествия/

20 сентября специалисты экстренных служб города Сочи провели совместную тренировку по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Учения проходили в микрорайоне Мацеста в заброшенном здании водолечебницы.

Спасатели ЮРПСО МЧС России, обнаружив условно пострадавшего под завалом, при помощи гидравлического инструмента освобождали его из-под бетонных плит. Затем, оказав ему доврачебный помощь, спасатели транспортировали его к машине Скорой.

Также к поиску людей, оказавшихся под завалом, были привлечены кинологические расчеты ЮРПСО МЧС России. Собака, обнаружив пострадавшего, голосом обозначала найденного человека, после чего спасатели и кинологи эвакуировали его из здания.

В это же время пожарные расчеты ликвидировали условные очаги возгорания и проводили эвакуацию людей с крыши здания с использованием автолестницы.

В учениях было задействовано 120 человек. Совместные действия отрабатывали все коммунальные и оперативные службы города.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России