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Полицейские Геленджика вернули потерявшегося сына родителям

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Геленджику поступило сообщение от приезжего из Московской области о том, что его семилетний сын ушёл с детской площадки, расположенной на набережной города-курорта и пропал.

Полицейские незамедлительно приступили к поискам несовершеннолетнего. 

Спустя два часа командир отделения взвода № 1 (мобильный) ОРППСП ОМВД России по городу Геленджику старший сержант полиции Константин Белоусов и инспектор ПДН ОМВД России по городу Геленджику старший лейтенант полиции Марина Панова обнаружили потерявшегося ребенка на одном из местных пляжей. Сотрудники полиции вернули мальчика родителям и провели с ними профилактическую беседу. 

В настоящее время материалы проверки направлены в СУ СК России по городу Геленджику. 

 

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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Полицейские Геленджика вернули потерявшегося сына родителям