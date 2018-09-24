Уголовное дело против М.Беньяша - это вызов всему гражданскому обществу России!"

/Происшествия/

Адвоката Беньяша в день, когда его должны были выпустить из-под административного ареста, обвинили в "применении насилия в отношении представителя власти" и снова задержали

Вчера в Краснодарском крае произошло очередное событие, которое ставит его в число российских регионов - лидеров по уровню давления и репрессий в отношении представителей гражданского общества. В этот день адвокат Михаил Беньяш должен был выйти на свободу после 14-дневного ареста из Усть-Лабинского спецприемника для административно задержанных. Его приехала встречать в Усть-Лабинске большая группа гражданских активистов из Краснодара. Однако на свободу Беньяш не вышел. Вместо этого, по окончании срока ареста его задержали на 48 часов - на основании того, что на него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Постановление о возбуждении уголовного дела подписал первый заместитель Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю генерал-майор Андрей Маслов. Об этом вчера сообщил адвокат Беньяша Алексей Аванесян, которого пригласили для "проведения следственных действий" в Усть-Лабинск.

Избиение и задержание Михаила Беньяша 9 сентября, а затем его арест стали одним из самых громких правозащитных инцидентов не только в Краснодарском крае, но и в России. Более того, этот грубейший факт нарушений прав человека вышел на международный уровень - организация Amnesty International признала Михаила Беньяша узником совести. В связи с тем, что Михаил Беньяш является адвокатом, в его защиту выступила Федеральная палата адвокатов. Ее президент Юрий Пилипенко специально встречался по данному вопросу с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Адвокаты из разных регионов России начали кампанию в защиту Беньяша. Казалось, что пристальное общественное внимание к этой ситуации должно было стать гарантией от дальнейших противозаконных действий в отношении него. Однако случилось обратное - органы, наоборот, решили еще больше "закрутить гайки" и "поднять градус". Против Михаила сфабриковали уголовное дело, что сейчас грозит ему длительным заключением в СИЗО, а в дальнейшем - реальным сроком. По части 1 статьи 318 УК РФ его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Координатор Экологической Вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха прокомментировал произошедшие события в отношении Беньяша: "Я хорошо знаю Михаила, он защищал многих наших активистов, является представителем жителей Геленджика, пострадавших от земельной аферы с коттеджным поселком "Пушкинский дол". И то, что случилось в отношении него - это уже за гранью. Мне эта ситуация напоминает скандальное дело с посадкой в колонию Евгения Витишко - так же, как и с тем делом, уровень откровенного беспредела здесь просто зашкаливает. Кубанские правоохранители открыто черное рисуют белым, а белое - черным. Человека, которого избили сотрудники полиции, обвиняют в том, что это, оказывается, он их избил. Что особо примечательно - последние действия против Беньяша произведены таким образом, чтобы специально всем продемонстрировать - смотрите, плевали мы на всех вас - на Федеральную палату адвокатов и на все правозащитное сообщество. Что угодно делайте, а мы давили и будем давить! Уголовное дело против Михаила Абрамяна - это вызов всему гражданскому обществу России! И отвечая на этот вызов, гражданское общество должно поднять свой голос на новый уровень, чтобы защитить Михаила. Персональную ответственность за репрессии против него, по моему мнению, несет начальник кубанской полиции Владимир Виневский, чьи подчиненные сначала незаконно задержали и избили Беньяша, а потом сфабриковали "доказательства", чтобы возбудить против него уголовное дело. При этом полагаю, что главные инициаторы всего этого процесса сидят в "сером здании" Краснодарского управления ФСБ".

Источник: ЭВСК, Пресс-служба