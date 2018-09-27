Спасатели помогли заблудившимся грибникам

/Происшествия/

25 сентября в 18.05 от оперативного Единой диспетчерской службы в спасотряд МЧС поступило сообщение о том, что в районе с. Нижняя Шиловка (Адлерский район) в лесу заблудилась семейная пара грибников.

Прибыв в предполагаемый район поиска, спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили заблудившихся и вывели из леса, после чего на служебном автомобиле вывезли их в городскую черту. Медицинская помощь грибникам – мужу с женой 1973 г.р., не потребовалась. Уже несколько лет семейная пара живет в Сочи, приехав из г. Евпатория (Республика Крым).

В этот же день спасатели Хостинского подразделения помогли заблудившейся в горно-лесной местности в районе села Абазинка 60-летней сочинке. Обнаружив женщину, сотрудники МЧС проводили ее до дому.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России