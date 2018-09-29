Полицейские Новороссийска предупреждают жителей об участившихся фактах он – лайн и телефонных мошенничеств

/Происшествия/

С начала 2018 года в полиции зарегистрировано более 145 заявлений о мошенничествах, значительная часть которых совершена дистанционно, т.е. с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Общий ущерб от мошеннический действий оценен в миллионы рублей.

В последнее время зафиксированы множественные факты, когда мошенники под любыми предлогами пытаются узнать у граждан номер банковской карты и цифры на ее обратной стороне. Например, под предлогом продажи или покупки товара через сайт объявлений, замены банковской карты или блокировке банковского счета, оплате товаров через Интернет.

Сотрудники полиции предупреждают: будьте бдительны, предупредите о фактах мошенничества родственников и знакомых.

Не переводите денежные средства неизвестным лицам, не сообщайте коды банковских карт, пароли и цифры на обороте карты.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску