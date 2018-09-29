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Полицейские Новороссийска предупреждают жителей об участившихся фактах он – лайн и телефонных мошенничеств

С начала 2018 года в полиции зарегистрировано более 145  заявлений о мошенничествах, значительная часть которых совершена дистанционно, т.е. с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Общий ущерб от мошеннический действий оценен в миллионы рублей.

В последнее время зафиксированы множественные факты, когда мошенники под любыми предлогами пытаются узнать у граждан  номер банковской карты и цифры на ее обратной стороне. Например, под предлогом продажи или покупки товара через сайт объявлений, замены банковской карты или блокировке банковского счета, оплате товаров через Интернет.

Сотрудники полиции предупреждают:  будьте бдительны, предупредите о фактах  мошенничества родственников и знакомых. 
Не  переводите денежные средства неизвестным лицам, не сообщайте коды банковских карт,  пароли и цифры на обороте карты.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Происшествия

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