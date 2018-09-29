В станице Полтавская транспортные полицейские выясняют личность мужчины погибшего под колёсами поезда

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Информация о смертельном травмировании на 54-ом км пикета №9 железнодорожной станции Полтавская поступила в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская от дежурного по станции.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта. Как рассказал машинист грузового поезда, он внезапно увидел мужчину, идущего по железнодорожным путям. Машинистом был подан звуковой сигнал и применено экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. От полученных травм гражданин скончался на месте.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности погибшего и всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что железная дорога – зона повышенной опасности, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте