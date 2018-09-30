ДТП в Центральном районе города Сочи

/Происшествия/

30.09.2018 года, в 00 часов 02 минуты, в Центральном районе, на улице Горького, в районе дома 53, произошло ДТП, в котором один человек пострадал и один погиб.

По предварительным данным 56 летний водитель, управляя автомобилем Хэнде Солярис, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора допустил столкновение с МОТОЦИКЛОМ марки ЯМАХА, под управлением водителя личность которого устанавливается, двигавшегося по своей полосе, прямо. При ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. 57 летний пассажир автомобиля ХЕНДЭ, получила телесные повреждения и была госпитализирована в Г.Б №4.

Руководство Госавтоинспекции города Сочи напоминает, что совершение левого поворота и разворота является одним из наиболее опасных маневров, так он связан с выездом на встречную полосу движения. При его выполнении необходимо быть уверенным в безопасности: невнимательность и излишняя самоуверенность приводят к дорожно-транспортным происшествиям.

Источник: Пропаганда ОГИБДД г.Сочи