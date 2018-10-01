Исковые требования Россельхознадзора о взыскании ущерба , нанесенного почве, в размере 12 700 800 рублей удовлетворены решением суда

/Происшествия/

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношении ЗАО «Воронцовское» на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Ейском районе был выявлен факт захламления 1,3 га земель твердыми бытовыми отходами. В рамках проведения проверки экспертами ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» был произведен отбор проб почвы на вышеуказанном земельном участке для исследования на химико-токсикологические загрязнения (показатели содержания в почве нитратов, солей тяжелых металлов, фторидов). Полученные результаты исследования показали наличие превышения допустимых норм цинка, свинца, марганца.

По факту нарушения земельного законодательства юридическое и должностное лица ЗАО «Воронцовское» привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, наложен штраф на общую сумму 50 000 рублей.

С целью ликвидации свалки нарушителю выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

Расчет вреда, проведенный на основании Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2010 № 238, нанесенный ЗАО «Воронцовское», землям сельскохозяйственного назначения, составил 12 700 800 рублей.

Управление обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ЗАО «Воронцовское» о взыскании в доход государства компенсации экологического вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения, в размере 12 700 800 рублей.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.06.2018 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, общество подало в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции по делу отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления управления.

Постановлением Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 18.09.2018 указанное решение оставлено без изменения.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея