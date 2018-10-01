/Происшествия/

86 кг яблок и лимонов, перевозимых в ручной клади возвращено в Абхазию

В фитосанитарном контрольном посту Адлер за прошедшую неделю специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при досмотре багажа и ручной клади лиц, пересекающих границу, была обнаружена запрещенная к ввозу в РФ подкарантинная продукция из Республики Абхазия.

Госинспекторами в ручной клади пассажиров, прибывших из Абхазии, выявлена запрещенная к ввозу в РФ подкарантинная продукция: яблоки свежие, лимоны свежие общим весом 86 кг.

В связи с введением временных ограничений ввоза подкарантинной продукции из Республике Абхазия в ручной клади и багаже пассажиров, вся указанная продукция возвращена.

 

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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Категория: Новости / Происшествия

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