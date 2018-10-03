В Хостинском районе Сочи проводится проверка по факту смерти пенсионера в результате пожара

/Происшествия/

В правоохранительные органы Сочи сегодня утром поступило сообщение об о возгорании деревянного постройки в садоводческом товариществе «Южное», после локализации которого было обнаружено тело 64-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, сегодня утром соседи мужчины заметили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу. Предположительным очагом возгорания явилась газовая печь, к которой был подведен газовый баллон. С целью установления причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. Точная причина возгорания устанавливается. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю