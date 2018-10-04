В Новороссийске предстоят отключения воды и света

Ставим Вас в известность, что в связи с проведением ремонтных работ на воздушных линиях электропередач 10-кВ на водозаборе РЭУ «ТГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс», МО г. Новороссийск будет снижена подача воды 02.10.2018, 03.10.2018 и 04.10.2018 с 08 часов 30мин до 16 часов 30мин на 10%- ежедневно.

В связи с этим возможны перебои в обеспечении холодным водоснабжением население МО г. Новороссийск.

В штатном режиме вода будет подаваться в зоны: №24/Алексино/, №1 /Шесхарис/, № 3/Центральная часть города/ №28 /ул. ц/з Пролетарий/

Предусмотрен подвоз воды населению автоцистернами МУП «Водоканал»

По окончании работ РЭУ ТГВ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.