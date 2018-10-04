В Новороссийске предстоят отключения воды и света
Городские службы предупреждают новороссийцев и гостей города-героя, что 4 октября в ряде районов Новороссийска будут отключения воды и света. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.
Плановые отключения и производство работ 04.10.2018г.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
1
|
НЭСК
|
с 11:00
до 15:00
|
Адрес: п. Мысхако ул. Крупской, Ленина, Школьная, Парковая, пер. Любимый, Шоссейная, Морская, Приморская, Пограничная.
Причина: КРУН-4 РУ-10кВ
ремонт оборудования.
|
2
|
НЭСК
|
с 08:00
до 17:00
|
Адрес: п. Мысхако ул. Морская.
Причина: ТП-473 РУ-10/0,4кВ
техническое обслуживание.
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Раевская ул. Садовая, Грибоедова, Гоголя.
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений, техническое освидетельствование ТП Рк8-204.
|
4
|
НЭСК
|
с 08:00 до 17:00
|
Адрес: п. Мысхако Балка ул. Ореховая, 8-я Гвардейская, СНТ «Наука»;
с. Федотовка ул. Заречная, Спортивная, Ясенная, Изумрудная, Гвардейская.
Причина: ВЛ-10 кВ РП 50 – ТП 283 1 2 С.Ш. переключение ТП на новую линию.
|
5
|
ЮЗЭС
|
с 10:00
до 15:00
|
Адрес: п. Малый Утриш, б/о в Сухой щели.
Причина: ВЛ-10 кВ СЛ-20 от ЛР-185 для замены опоры 259.
|
6
|
МУП «Водока
нал г. Ново
рос
сийска»
|
04.10.18
|
Ставим Вас в известность, что в связи с проведением ремонтных работ на воздушных линиях электропередач 10-кВ на водозаборе РЭУ «ТГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс», МО г. Новороссийск будет снижена подача воды 02.10.2018, 03.10.2018 и 04.10.2018 с 08 часов 30мин до 16 часов 30мин на 10%- ежедневно.
В связи с этим возможны перебои в обеспечении холодным водоснабжением население МО г. Новороссийск.
В штатном режиме вода будет подаваться в зоны: №24/Алексино/, №1 /Шесхарис/, № 3/Центральная часть города/ №28 /ул. ц/з Пролетарий/
Предусмотрен подвоз воды населению автоцистернами МУП «Водоканал»
По окончании работ РЭУ ТГВ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.
|
7
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МУП «Водока
нал г. Новорос
сийска»
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04.10.18 с 06.00
|
В связи с проведением плановых работ ГУПКК «Кубаньводокомплекс» РЭУ ТГВ на магистральном водоводе №3 от НС-4 г. Новороссийск до пос. Верхнебаканского по присоединениям пос. Верхнебаканский, пос. Гайдук- будет прекращена подача воды на 24 часа с 04.10.18 с 06.00 часов по 05.10.18 до 06.00 часов.
На момент проведения работ РЭУ ТГВ, МУП «Водоканал» будет осуществлять подачу холодного водоснабжения в пос. Гайдук и пос. Верхнебаканский в следующем режиме: 03.10.18 вечером с 18.00 до 20.00, 04.10.18 утром с 06.00 до 08.00, вечером с 18.00 до 20.00 и 05.10.18 утром с 06.00 до 08.00, вечерняя подача будет осуществляться в штатном режиме.
Будет осуществлен подвоз воды автоцистернами по заявкам.
Источник: МБУ «Безопасный город»
Категория: Новости / Происшествия