Мужчина, попытавшийся задать вопрос мэру Сочи, арестован на пять суток

/Происшествия/

Центральный районный суд Сочи арестовал на пять суток активиста «Левого фронта» Вахтанга Езугбая, который пытался задать вопрос мэру города Анатолию Пахомову во время его прогулки на набережной. Езугбай признан виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП), рассказала «Медиазоне» член Экологической вахты по Северному Кавказу София Русова.

Инцидент произошел 2 октября. Пахомов шел по набережной, Езугбай, записывая видео, спросил у него, может ли он ответить на один вопрос, в ответ на это мэр позвал шедшего рядом казака: «Казак, а ну подойди, убери его. <...> Езжай в Абхазию, задавай [там] вопросы». «В Абхазию! А вы езжайте в Анапу», — ответил мэру активист. Пахомов в прошлом был мэром Анапы.«22 сентября Езугбай с матерью приходил в администрацию Сочи проконсультироваться по жилищному вопросу. Помощник мэра не захотел принимать его маму. Езугбай попытался это снять на видео, его выгнали из здания администрации, пытались отобрать телефон. В протоколе указано, что он в это время якобы неуважительно себя вел к сотрудникам администрации и матерился. Все, кто его знают, говорят, что ненормативную лексику он употреблять не мог. Да и раньше никаких претензий к нему не было», — рассказала Русова.

«Медиазона»

5 октября, 20:22 В мэрии Сочи утверждают, что видео, на котором Вахтанг Езугбай пытается задать мэру вопрос, не связано с его арестом. «Мужчина 22 сентября явился на прием мэра Сочи, <...> попытался прием сорвать, устроил провокацию, вел себя по-хамски, нецензурно выражался. Это стало поводом обратиться в полицию, гражданин нарушил общественный порядок. Таким образом он пытается отстоять самовольно занятую жилплощадь в общежитии на Донской, требуя, чтобы власти легализовали самозахват», — заявили в мэрии.

В администрации подчеркнули, что причиной ареста стало поведение мужчины.

Также в мэрии сообщили, что история с жильем сочинца началась очень давно.

«Он проживает с семьей в общежитии на улице Донской. В этом же общежитии, помимо комнаты, в которой он проживает, он самовольно захватил дополнительные жилые площади, предоставленные социальному работнику сферы здравоохранения. Покидать самовольно занятые площади он отказывается, на попытки администрации совместно с полицией освободить жилплощадь устраивает скандалы», — пояснили в пресс-службе.

Источник: РИА «Новости»