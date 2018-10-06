Мужчина, попытавшийся задать вопрос мэру Сочи, арестован на пять суток
Центральный районный суд Сочи арестовал на пять суток активиста «Левого фронта» Вахтанга Езугбая, который пытался задать вопрос мэру города Анатолию Пахомову во время его прогулки на набережной. Езугбай признан виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП), рассказала «Медиазоне» член Экологической вахты по Северному Кавказу София Русова.
Инцидент произошел 2 октября. Пахомов шел по набережной, Езугбай, записывая видео, спросил у него, может ли он ответить на один вопрос, в ответ на это мэр позвал шедшего рядом казака: «Казак, а ну подойди, убери его. <...> Езжай в Абхазию, задавай [там] вопросы». «В Абхазию! А вы езжайте в Анапу», — ответил мэру активист. Пахомов в прошлом был мэром Анапы.«22 сентября Езугбай с матерью приходил в администрацию Сочи проконсультироваться по жилищному вопросу. Помощник мэра не захотел принимать его маму. Езугбай попытался это снять на видео, его выгнали из здания администрации, пытались отобрать телефон. В протоколе указано, что он в это время якобы неуважительно себя вел к сотрудникам администрации и матерился. Все, кто его знают, говорят, что ненормативную лексику он употреблять не мог. Да и раньше никаких претензий к нему не было», — рассказала Русова.
«Медиазона»
5 октября, 20:22 В мэрии Сочи утверждают, что видео, на котором Вахтанг Езугбай пытается задать мэру вопрос, не связано с его арестом. «Мужчина 22 сентября явился на прием мэра Сочи, <...> попытался прием сорвать, устроил провокацию, вел себя по-хамски, нецензурно выражался. Это стало поводом обратиться в полицию, гражданин нарушил общественный порядок. Таким образом он пытается отстоять самовольно занятую жилплощадь в общежитии на Донской, требуя, чтобы власти легализовали самозахват», — заявили в мэрии.
В администрации подчеркнули, что причиной ареста стало поведение мужчины.
Также в мэрии сообщили, что история с жильем сочинца началась очень давно.
«Он проживает с семьей в общежитии на улице Донской. В этом же общежитии, помимо комнаты, в которой он проживает, он самовольно захватил дополнительные жилые площади, предоставленные социальному работнику сферы здравоохранения. Покидать самовольно занятые площади он отказывается, на попытки администрации совместно с полицией освободить жилплощадь устраивает скандалы», — пояснили в пресс-службе.
Источник: РИА «Новости»
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