Полицейские выявили факт незаконного хранения наркотиков

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Сотрудники Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району оперативным путем получили информацию о возможной причастности местного жителя к незаконному хранению наркотиков. При проверке информация подтвердилась.

В ходе осмотра территории домовладения 57-летнего местного жителя сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли полимерный пакет с растительной массой серо-зеленого цвета, а на приусадебном участке 6 кустов растений, по внешним признакам схожих с коноплей.

Согласно заключению эксперта изъятые растения являются наркосодержащими, а растительная масса – марихуаной, общим весом более 1 килограмма.

Хозяина домовладения задержали и доставили в отдел полиции, где мужчина пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. В отношении подозреваемого правоохранители составили административный протокол по статье 10.5.1. кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю