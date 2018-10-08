За прошедшие выходные помощь спасателей потребовалась дважды

/Происшествия/

7 октября в 20.30 вечера в спасательный отряд обратились за помощью два мотоциклиста. Они сообщили, что заблудились в горно-лесной местности в районе с. Краевско-Армянское.

Спасатели ЮРПСО МЧС России, прибыв в предполагаемое место поиска и созвонившись с заблудившимися мотоциклистами, обнаружили их и вывели из леса к дороге. Медицинская помощь 23-летним сочинцам не потребовалась.

Также сегодня в 06.45 утра от сотрудника пляжа «Черноморье» (Центральный район) поступило сообщение о том, что на удалении 100-150 метров от берега в море находится человек, самостоятельно выплыть к берегу он не может, необходима помощь спасателей. На быстроходной лодке БЛ -820 сотрудники Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России подошли к пострадавшему, подняли его на борт судна и доставили на берег.

Как рассказал пострадавший – 61-летний жителя г. Лениногорск (Республика Татарстан), от берега его унесло сильным течением.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России