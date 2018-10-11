В Кавказском районе ДТП с четырьмя грузовыми автомобилями

/Происшествия/

В дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району около 13 часов поступило сообщение о столкновении на трассе нескольких грузовых автомобилей. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, на 114 км автодороги «Краснодар - Кропоткин» 57-летний водитель грузового автомобиля Ивеко выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с КамАЗом под управлением 30-летнего водителя. От удара Ивеко перевернулся и, двигаясь по инерции, столкнулся с грузовым автомобилем Скания, а КамАЗ – с другим КамАЗом.

В результате автоаварии водители Ивеко и первого КамАЗа от полученных травм скончались на месте, 49-летний водитель другого КамАЗа с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сотрудники ДПС осуществляют регулировку движения автотранспорта с целью минимизации заторовой ситуации на трассе.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю