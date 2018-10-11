Спасатели спасли мужчину, провалившегося в колодец

/Происшествия/

Накануне вечером в 18.45 в Южный спасательный отряд МЧС поступил экстренный звонок от службы «112» – дежурные сообщили, что в районе автомобильной стоянки около городской больницы № 4 в бетонный колодец упал мужчина и не может самостоятельно выбраться. Для того чтобы достать пострадавшего на поверхность, спасатели применили альпинистское снаряжение и трипод с лебедкой. Видимых травм и повреждений мужчина не получил, но все равно был передан врачам Скорой. Как рассказал сам спасенный – 56-летний житель г. Армавир, они часто с друзьями собираются в этом месте «посидеть», но никогда ранее с ним такого не происходило.

Через несколько часов помощь сотрудников МЧС потребовалась мужчине, пострадавшему в ДТП. Около 22.00 в районе картодрома (ул. Леселидзе) перевернулся автомобиль, об этом спасателям сообщил очевидец. Как выяснилось на месте, водитель не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его врачам, он оказался жителем г. Сочи 1978 г.р. По предварительному диагнозу, мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, тупую травму живота.

Источник: Пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного