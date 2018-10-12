Под Новороссийском пограничники обнаружили схрон со снарядами времен Великой Отечественной войны

/Происшествия/

В настоящее время действующие артиллерийские боеприпасы, пролежавшие в земле более 75 лет, уничтожены на полигоне «Раевский».

О том, что в районе Неберджаевского водохранилища, где во времена Второй мировой войны проходила так называемая «Голубая линия» - стратегический рубеж обороны немецких войск на Кубани, находится схрон с действующими снарядами, первыми узнали сотрудники краевого погрануправления. По их инициативе, саперы новороссийского подразделения внутренних дел провели обследование обозначенного лесного массива и подтвердили факт наличия взрывоопасных предметов. Район, в котором предположительно много лет назад находилась огневая позиция советских войск, был оцеплен.

В результате трудоемкой работы взрывотехники извлекли из земли 13 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и минометную мину калибра 82 мм. Специалисты оценили, что все они находятся в боеспособном состоянии. Боеприпасы ликвидированы на полигоне.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.