Реализации семян

/Происшествия/

Инспекторами Адыгейского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея были проведены внеплановые выездные проверки физических лиц, занимающихся торговлей семенами овощных культур на территориях рынков г. Майкопа.

В ходе мероприятия 4 граждан привлечены к административной ответственности по ст.10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений».

Установлено, что нарушители реализовывали семена лука репчатого и озимого чеснока общим количеством 97 кг без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества, что является нарушением ст.26, 31 Федерального закона от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве».

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея