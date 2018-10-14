Из Турции запрещен ввоз 24,99 тонн мандаринов

/Происшествия/

В морском порту Геленджик при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля партии мандаринов, поступивших из Турции на т/х «Урал», в количестве 24,99 тонн, обнаружен карантинный объект для Российской Федерации - многоядная муха-горбатка.

Данный энтообъект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Взрослая муха-горбатка длиной 2–3 мм, внешне напоминает распространённую плодовую мушку - красноглазую дрозофилу, но ее глаза черные, а тело с явно выраженной «горбовидной» грудью. Передвигается муха преимущественно прерывистыми перебежками. Издали может показаться, что она прыгает. Этот вид очень быстро распространяется с различным видом транспорта, а также в перьях перелетных птиц. Обычно главным путём распространения мухи служат различные фрукты. Особенно это касается перезрелых или перевозимых в повторно используемой загрязнённой таре.

С начала 2018 года это 9 случай обнаружения многоядной мухи-горбатки в цитрусовых.

Ввоз зараженной партии мандарин на территорию РФ был запрещен.

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея