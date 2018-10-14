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В Староминском районе выдано предписание о ликвидации амброзии

В рамках поручения прокуратуры Староминского района при проведении внеплановой выездной проверки в отношении администрации Староминского сельского поселения Староминского района инспекторами Ейского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея установлен факт произрастания карантинного сорняка.

Амброзия полыннолистная обнаружена на территории сельского поселения на землях общего пользования: на пересечении ул. Казачей и ул. Черноморской, по ул. Петренко по обеим сторонам дороги от дома  № 204 в сторону увеличения номеров, по  ул. Артюха, по ул. Заводской. 

По итогам контрольно-надзорного мероприятия, привлечены к административной ответственности администрация  и глава Староминского сельского поселения Староминского района  по ст. 10.1 КоАП РФ. Выдано предписания  об устранении нарушений в области карантина растений

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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Категория: Новости / Происшествия

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