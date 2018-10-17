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Пресечена попытка передачи алкоголя в исправительную колонию

На прилегающей территории к ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю  при попытке  переброса  через основное ограждение  запрещенных предметов были  задержаны  два гражданина  1989 и 1990  годов рождения.  

 

Обе  попытки  передачи   запрещенных предметов на режимную территорию исправительного учреждения были пресечены в ночное время суток. 

При личном досмотре  задержанного первым  29-летнего гражданина   были обнаружены и изъяты  20 пластиковых бутылок со спиртом общим объемом 20 литров.

У  30-летнего задержанного мужчины также  обнаружили и изъяли 20 пластиковых бутылок со спиртом общим объемом 17 литров.

В отношении задержанных гражданин за попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию исправительного учреждения  составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.12.КоАП РФ.  Материалы направлены в суд.  Изъятый спирт будет конфискован.    Задержанных граждан оштрафуют на 5 тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю!

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Категория: Новости / Происшествия

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