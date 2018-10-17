По материалам проверки, проведенной прокуратурой г. Новороссийска, возбуждено уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции

/Происшествия/

В связи с поступлением 11 октября 2018 года информации о массовом обращении в инфекционную больницу г. Новороссийска людей с признаками кишечной инфекции прокуратурой города организовано проведение проверки санитарно-эпидемиологического законодательства.

Установлено, что в период с 10 октября 2018 года по настоящее время в инфекционную больницу города обратилось несколько десятков человек, проживающих в ст. Раевской г. Новороссийска. В ходе обследования вышеуказанных лиц у 16 установлен диагноз «Дизентерия Зонне», в том числе у 13 несовершеннолетних. Все лица госпитализированы в медицинское учреждение.

С целью предупреждения распространения заболевания и выяснения санитарно-эпидемиологической обстановки в станице территориальным органом Роспотребнадзора организовано проведение санитарно-эпидемиологического расследования, ход которого поставлен прокуратурой города на контроль.

Кроме того, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и локализации очага инфекционных заболеваний организовано проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий.

В настоящий момент уже выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны должностных лиц администрации города, образовательных учреждений и МУП «Водоканал».

Данные обстоятельства послужили основанием для направления прокурором города в следственный орган материала для организации уголовного преследования, по результатам рассмотрения которого территориальным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности).

Расследование уголовного дела взято прокуратурой города на контроль.

Кроме того, прокуратурой города продолжается проверка причин произошедшего, по окончанию которой будет дана оценка действиям (бездействию) всех должностных лиц и организаций, обязанных обеспечить водоснабжение надлежащего качества.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-materialam-proverki-provedennoy-prokuraturoy-g