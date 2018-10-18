1350 кг подкарантинной продукции из Абхазии задержано в пункте пропуска «Адлер»

/Происшествия/

В фитосанитарном контрольном посту «Адлер» за 9 месяцев специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при досмотре багажа и ручной клади лиц, пересекающих границу, была обнаружена запрещенная к ввозу в РФ подкарантинная продукция общим весом 1 350 кг.

Госинспекторами в ручной клади пассажиров, прибывших из Абхазии, в 320 случаях выявлена запрещенная к ввозу в РФ подкарантинная продукция: орех фундук, лимоны свежие, зелень огородная, лавровый лист, яблоки свежие мандарины свежие, лимоны свежие, апельсины свежие.

В связи с введением временных ограничений на ввоз подкарантинной продукции из Республики Абхазия в ручной клади и багаже пассажиров, вся указанная продукция возвращена.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА