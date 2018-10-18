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Нарушения на ферме ООО «Лиманское» не устранены

Инспекторами Ейского межрайонного Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея проведена внеплановая выездная проверка ООО «Лиманское» с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении правонарушений законодательства РФ о ветеринарии от 19.02.2018 года

В ходе проверки установлено, что нарушения не устранены: не проведено полное огораживание по всему периметру территории фермы, въезд автотранспорта осуществляется через недействующий дезбарьер, обслуживающий персонал в производственную зону МТФ входит  через не действующий санпропускник, без душевой обработки и смены собственной одежды и обуви, на спецодежду фермы.

По данному факту составлены протоколы по ч.8 ст.19.5 КоАП РФ на должностное и юридическое лицо ООО «Лиманское», наложены штрафы в размере 21 000 и 210 000 рублей соответственно.

Выдано предписание об устранении нарушений законодательства РФ в области ветеринарии.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА

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Категория: Новости / Происшествия

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