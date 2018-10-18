224 пробы пищевых продуктов признаны не соответствующими безопасности

/Происшествия/

При проведении мониторинга за качеством и безопасностью пищевых продуктов и кормов на территории Краснодарского края за 9 месяцев 2018 года специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, проведен отбор 2450 проб подконтрольных товаров, из которых 224 пробы по результатам лабораторных исследований, проведенных в государственных аккредитованных лабораториях РФ, признаны несоответствующими по показателям качества и безопасности.

Кроме того, на предмет фальсификации на территории Краснодарского края отобрано 346 проб молочной продукции, из которых 123 пробы признаны несоответствующими заявленному составу, из 132 проб мясной продукции – 30 явились фальсифицированными. Производителями большинства несоответствующих продуктов являются инрегиональные хозяйствующие субъекты. Информация по фактам фальсификаций направлена в адреса контролирующих организаций соответствующих субъектов РФ для принятия мер реагирования.

По работе в части привлечения к административной ответственности за выпуск фальсифицированной продукции, выявленной ранее, а также отзыву деклараций о соответствии, Управлением возбуждено 43 дела об административных правонарушениях, вынесено 41 постановление по ст. 14.43 КоАП РФ за нарушения требований технических регламентов, выразившихся в использовании при производстве продуктов животного происхождения компонентов, не указанных в маркировке и не заявленных в декларациях о соответствии. Наложены административные штрафы на общую сумму более 3,3 млн.

На основании предписаний Управления об отзыве деклараций о соответствии Росаккредитацией отозвано 44 декларации о соответствии продукции.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА